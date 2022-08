Acidente de trânsito na Vila Sobrinho deixa dois feridos

Um acidente de trânsito na Vila Sobrinho deixou duas pessoas feridas na manhã de hoje (22). Um Coronel da Base Aérea, que dirigia um veículo Ethios, ficou preso nas ferragens e foi encaminhado ao hospital. Já o condutor do outro utilitário, um Civic, teve ferimentos no joelho, mas passa bem.

O veículo Ethios estava na Rua Tietê e ia em direção a Avenida Julho de Castilho. Foi quando se chocou com o Civic, que circulava pela avenida Aeroclube. A colisão deixou a frente dos carros destruída.

Segundo o analista de sistemas, de 32 anos, que conduzia o Civic, a velocidade do acidente não permitiu que ele visse o Ethios se aproximar. Dessa forma, só teve reação para tentar se proteger. Com o impacto, o veículo acertou o portão de uma empresa de engenharia, danificando a estrutura.

Segundo relato do Coronel da Base Aérea, que ficou preso dentro do carro, ele não estava sentindo a perna após o acidente. Ele foi socorrido pelo Samu e levado ao hospital.

Um princípio de confusão foi visto após a ocorrência. De acordo com testemunhas que estavam no local, algumas pessoas estavam tentando trocar a placa do veículo Ethios, o que levantou suspeitas do outro condutor.

Para mais informações, confira a live do repórter João Gabriel Vilalba, que esteve no local:

