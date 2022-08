Homem é preso por agressão de idosa cadeirante de 101 anos

Um homem foi preso em flagrante no final da tarde deste domingo (21), após agredir uma idosa de 101 anos, que utiliza cadeira de rodas, na cidade de Jardim, a 265 quilômetros de Campo Grande. A vítima precisou ser socorrido por vizinhos que foram atacados pelo suspeito.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados após um vizinho ouvir a idosa chorar por várias vezes durante a tarde e um homem gritar com a vitima. Preocupado, o vizinho foi até a residência juntamente com outro morador da região para ver o que estava acontecendo.

No local, os dois vizinhos viram o homem empurrando a idosa, que é cadeirante e pediram para que o homem parasse com a violência contra a idosa. Nesse momento o suspeito arremessou uma garrafa de bebida alcóolica na direção dos denunciantes, com ameaças sobre “já ter matado três, para matar mais um não custa nada”.

Em seguida o suspeito pegou uma faca e foi em direção aos vizinhos, que conseguiram imobilizar o homem até a chegada das equipes da polícia. A idosa disse ao policias que o homem havia quebrado objetos na residência, que havia sido empurrada diversas vezes e que estava bêbado. A neta da idosa foi ao local e ficou responsável pela vítima.

O suspeito estava usando uma tornozeleira eletrônica. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Jardim. O caso foi registrado como vias de fato e violência doméstica.

Serviço

Queixas sobre maus-tratos contra idosos podem ser feitas pelo disque 100 de maneira anônima, em delegacias, nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade, na Defensoria Pública e no prédio da OAB. Após as queixas, um assistente social vai até a casa verificar o que está ocorrendo.

