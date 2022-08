Homem é preso ao manter mulher em cárcere

Um homem de 31 anos foi preso, neste domingo (21), por manter a esposa de 22 anos em cárcere privado, na cidade de Dourados, a 228 km de Campo Grande. Além disso, a mulher acusa o indivíduo de realizar agressões e ameaças com uma arma de fogo.

A equipe policial foi a casa após receber uma denúncia de violência doméstica. A mulher havia sido agredida e se escondeu dentro do banheiro, com medo do agressor.

O portão estava aberto quando os policiais chegaram. Ao entrar, a vítima saiu do banheiro e revelou à equipe que sofria agressões do marido, além de ser mantida em cárcere privado. Depois disso, ela mostrou uma maleta que o homem guardava uma pistola e, com ela, fazia ameaças de morte contra a mulher.

O homem teve de ser algemado para ser levado para a delegacia. Ela contou que o casal estava separado, mas havia se reconciliado há três semanas.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

