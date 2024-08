Idoso de 85 anos morre após ser encontrado com ferimento na cabeça em Rochedinho

Geraldo de Freitas, de 85 anos, faleceu na manhã de quarta-feira (31) na Santa Casa de Campo Grande, onde estava internado desde o dia 20 deste mês. O idoso foi encontrado com um grave ferimento na cabeça em sua residência, localizada no distrito de Rochedinho, a aproximadamente 40 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, um morador de uma chácara nas proximidades soube do estado de Geraldo e se dirigiu até a casa dele, para prestar ajuda. O idoso foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Devido à gravidade de seu quadro, ele foi rapidamente transferido para a Santa Casa, onde permaneceu internado por dez dias até seu falecimento, confirmado às 9h25 de ontem.

O laudo encaminhado ao IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) revelou que Geraldo sofreu um traumatismo craniano encefálico grave. Até o momento, as circunstâncias exatas que levaram ao ferimento não foram esclarecidas, não sendo possível determinar se o idoso foi vítima de uma agressão ou se sofreu uma queda acidental.

O caso está sendo investigado e foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. A polícia continua trabalhando para desvendar as causas do ferimento que resultou na morte de Geraldo.

Os familiares de Geraldo são naturais do Paraná, conforme informado pelo homem que prestou socorro à vítima.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: