Mulher apontada como líder de organização criminosa é presa em Sidrolândia; outros dois estão foragidos

Hoje(30), uma mulher identificada como, I.A.S. de 26 anos foi presa após ser apontada como líder de uma organização criminosa, responsável por tráfico de drogas e homicídio. Ela foi capturada em Campo Grande em cumprimento a um mandado de prisão preventiva emitido pelo juízo de Sidrolândia.

A investigação começou há cerca de quatro meses, com a prisão em flagrante de quatro indivíduos. A.R.L. (homem – 23), C.F.S. (homem – 22), K.R.S. (mulher – 22) e W.R.L. (homem – 19), ambos por tráfico de drogas.

Com autorização judicial para a quebra de sigilo de dados telemáticos dos celulares apreendidos, a polícia identificou outros membros da organização criminosa, incluindo C.M.S. (homem – 29) e I.A.S., como líderes. C.M.S. está preso desde 15 de outubro de 2023, mas com a ajuda de sua esposa, I.A.S., continuou a comandar o tráfico de drogas em Sidrolândia.

Em outra prisão em flagrante por tráfico de drogas, realizada no dia 5 de julho de 2024, o autor M.C.O. (homem – 24) delatou C.M.S. e I.A.S. como chefes da organização criminosa e fornecedores das drogas apreendidas. Após audiência de custódia, M.C.O. foi solto e acabou sofrendo uma tentativa de homicídio, no dia 8 de julho de 2024, devido à delação.

Conforme apurado, C.M.S. ordenou de dentro do presídio, através de uma chamada de vídeo com sua esposa I.A.S., a morte de M.C.O., contando com a ajuda de L.A.T.S. (homem – 25) e J.V.V. (homem -30). A vítima foi espancada e colocada no porta-malas de um carro, mas conseguiu escapar e acionar a Polícia Militar.

A Polícia Civil identificou os autores da tentativa de homicídio e obteve a decretação da prisão preventiva de todos os envolvidos. A mulher, I.A.S. foi localizada e presa em Campo Grande, sendo conduzida à Delegacia de Sidrolândia para as devidas providências.

Já L.A.T.S. e J.V.V. continuam foragidos. Para denúncias anônimas sobre a localização dos autores, a polícia reforça que basta entrar em contato pelo telefone: (67) 99232-3721 (WhatsApp).

