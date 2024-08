Sol e calor predominam em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira

O mês de agosto começa com sol forte e calor predominando em todo o Mato Grosso do Sul, conforme previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) – órgão do Governo do Estado vinculado à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Invocação) – para esta quinta-feira (1º).

Conforme o relatório da Centro, coordenado pela meteorologista Valesca Fernandes, a quinta será um dia de tempo firme, com algumas variações na nebulosidade devido à influência de um sistema de alta pressão atmosférica. As temperaturas deverão seguir em elevação, com máximas podendo chegar entre 34°C e 37°C em determinadas regiões.

Sul e sudeste

Espera-se que as mínimas fiquem entre 15°C e 19°C, enquanto as máximas podem variar de 27°C a 32°C.

Pantaneira e sudoeste

As mínimas deverão ser entre 17°C e 24°C, com máximas atingindo entre 35°C e 38°C.

Norte e Bolsão

As temperaturas mínimas estarão entre 16°C e 18°C, e as máximas devem alcançar entre 32°C e 36°C.

Região de Campo Grande

As mínimas variam de 19°C a 22°C, e as máximas de 32°C a 34°C.

O clima quente e seco predominará, resultando em baixos índices de umidade relativa do ar, que devem oscilar entre 10% e 30%. Diante dessas condições, recomenda-se à população que mantenha-se bem hidratada e considere umidificar os ambientes para evitar desconfortos.

Este cenário de calor intenso e baixa umidade reforça a importância de medidas preventivas, como a ingestão regular de líquidos e a utilização de umidificadores.

Os ventos soprarão do quadrante leste/nordeste, com velocidades variando entre 30 km/h e 50 km/h, podendo ocasionalmente registrar rajadas superiores a 50 km/h.

Com Gov MS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram