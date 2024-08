Adestrador de cavalos morre cinco meses após levar coice na cabeça em Bela Vista

Um adestrador de cavalos de 61 anos faleceu na tarde de quarta-feira (31) na Santa Casa de Campo Grande, após lutar por cinco meses contra as complicações de um coice na cabeça recebido durante o treinamento de animais na cidade de Bela Vista, a cerca de 324 quilômetros de Campo Grande.

O incidente ocorreu no dia 3 de março deste ano. Conforme registrado no boletim de ocorrência, a vítima buscou atendimento médico logo após ser atingida, recebendo apenas uma sutura no corte e medicamentos para dor e inflamação no posto de saúde de Bela Vista, sendo liberado em seguida.

Apesar de retornar às suas atividades normais, o adestrador começou a sentir dores intensas na cabeça e dificuldades para dormir. Novamente procurou atendimento na unidade de saúde local, mas, sem a realização de exames, foi liberado mais uma vez, conforme consta no registro policial.

No dia 4 de julho, o quadro de saúde do idoso se agravou significativamente. Em um hospital de Campo Grande, foi diagnosticado com hemorragia interna no local do impacto do coice. Devido à gravidade do caso, ele foi transferido para a Santa Casa, onde passou por exames detalhados, recebeu medicações específicas e foi submetido a três cirurgias.

Infelizmente, apesar dos esforços médicos, o idoso contraiu uma infecção hospitalar grave, que resultou em seu falecimento na tarde desta quarta-feira. O caso foi registrado na delegacia de polícia como “morte a esclarecer”, e as circunstâncias que levaram ao agravamento do estado de saúde da vítima estão sendo investigadas.

