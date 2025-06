Idoso de 85 anos desaparece após sair para comprar refrigerante em Dourados

Um idoso de 85 anos está desaparecido desde a tarde de sexta-feira (20), em Dourados, cidade a 225 quilômetros de Campo Grande, na região sul do Estado. De acordo com familiares, ele foi visto pela última vez por volta das 17h, quando saiu de casa para comprar um refrigerante e não retornou.

O filho relatou que o pai está morando na cidade há apenas 15 dias e que recentemente sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico, o que agravou seus problemas de memória. Desde o desaparecimento, buscas foram feitas nas imediações do bairro onde residem, mas até o momento não houve sucesso.

No momento em que saiu de casa, o idoso vestia um casaco grande de napa azul, calça jeans e sapatos. Ele tem cerca de 1,70 metro de altura, é magro, possui cabelos brancos lisos e pouca barba. Estava com a carteira contendo documentos pessoais e o cartão do Banco do Brasil. A família informou que ele não fuma nem consome bebidas alcoólicas.

Angustiados, os familiares pedem a colaboração da população. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar o idoso deve entrar em contato com a polícia ou com os canais oficiais de busca.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais