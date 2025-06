Campo Grande promove vacinação contra a gripe neste sábado no Mercadão Municipal

A população de Campo Grande terá uma nova oportunidade para se proteger contra a gripe neste sábado (21), com a realização de mais uma ação de vacinação promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). A campanha acontecerá no Mercadão Municipal, na Rua Sete de Setembro, 65, Centro, das 9h às 16h.

A mobilização tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal na Capital, que ainda está abaixo da meta estipulada pelo Ministério da Saúde, de 90%. Além da equipe da Sesau, o ônibus da Cruz Vermelha estará no local para reforçar o atendimento e facilitar o acesso da população à imunização.

A vacina está disponível para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade e protege contra três cepas do vírus da gripe: influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza B, conforme a Instrução Normativa nº 261, de 25 de outubro de 2023, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Para se vacinar, é necessário apresentar um documento de identificação com foto. A Sesau reforça a importância da imunização, especialmente diante da baixa adesão registrada até o momento, e convida a população a aproveitar a ação no sábado para se proteger contra complicações causadas pelo vírus da gripe.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais