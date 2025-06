Funcionária agride criança em creche e polícia investiga o caso em Água Clara

Caso chocou população após imagens serem divulgadas mostrando a funcionária agredindo a criança

Na manhã desta sexta-feira (20), repercutiu o caso, onde uma funcionária de uma creche foi flagrada agredindo uma criança na cidade de Água Clara.

O caso ocorreu no último dia 4 de junho, mas as imagens repercutiram posteriormente e chocou moradores da cidade. Imagens de câmera de segurança foram divulgadas mostrando a agressão contra a criança em uma creche da cidade. Por causa da violência praticada, o menor teve um hematoma na região da cabeça.

O crime está sendo investigado pela Polícia Civil como maus tratos. O caso segue em Segredo de Jsutiça por se tratar de um menor.

