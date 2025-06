Homem é esfaqueado no pescoço após confusão em bar na Vila Piratininga

Uma briga em um bar localizado na avenida das Bandeiras, região da Vila Piratininga, em Campo Grande, terminou com um homem de 31 anos esfaqueado na noite dessa sexta-feira (20). O autor da tentativa de homicídio fugiu e, até o momento, não foi localizado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a proprietária do bar, de 50 anos, informou à polícia que ouviu uma confusão do lado de fora do estabelecimento, mas não conseguiu identificar o que ocorreu exatamente. Outros clientes que estavam no local no momento do crime também não quiseram dar detalhes sobre os fatos.

A vítima foi encontrada coberta de sangue que escorria do pescoço. Mesmo ferido, estava consciente e orientado quando recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros. Ele foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Leblon.

Aos policiais, o homem não soube explicar o que teria motivado a agressão, mas afirmou conhecer o autor do golpe. A Polícia Civil investiga o caso e busca por imagens de câmeras de segurança na região que possam ajudar a identificar o suspeito e esclarecer a dinâmica do crime.

