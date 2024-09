Idoso cai em golpe e faz pix de quase R$30 mil reais

Vítima de golpe, um idoso de 60 anos fez um transação via Pix no valor R$ 29.012,00 na cidade de Nova Andradina, a km de Campo Grande. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil.

De acordo com informações do jornal da nova, o golpe foi aplicado por alguém que ligou para a vítima alegando ser funcionário do banco. O golpista disse que a conta estaria sendo invadidae para evitar a invasão e protegê-lá, o homem deveria transferir para uma conta PIX apontada pelo golpista.

O homem foi perceber que se tratava de um golpe, quando foi sacar o dinheiro e foi informado por um funcionário do banco que não havia nenhum valor na sua conta.

