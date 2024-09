Travesti é atingida por tiros na linha internacional entre Ponta Porã e Pedro Juan

Na noite da última terça-feira(17), uma travesti de 22 anos foi vítima de tentativa de homicídio após ser atingida por tiros na linha internacional, divisa entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

O crime aconteceu após a vítima se desentender com um cliente. O fato ocorreu na avenida Dr. Gaspar Rodriguez de Francia com avenida Carlos Dominguez no bairro Perpetuo Socorro, área central de Pedro Juan, na divisa.

Segundo a polícia, ela disse que foi abordada por um cliente em um carro utilitário por volta das 22h30, e depois de uma rápida conversa, o cliente começou a ofendê-la continuamente e depois sacou uma arma de fogo, saiu do carro e foi em sua direção.

Ela correu e o homem efetuou diversos disparos e fugiu do local. Os tiros a atingiram de raspão uma das pernas. Pessoas a socorram e ela levada ao hospital regional de Pedro Juan Caballero.

Ainda segundo ela, o cliente já foi atendido em outras ocasiões por ela mesma. Porém , na data de ontem, ele já chegou embriagado a xingando. Ela foi liberada depois do atendimento médico.

