Projeto da 2ª usina de biometano a partir de biomassa de cana-de-açúcar avança no Estado

Durante reunião com representantes do Governo do Estado, a Atvos, usina sucroalcooleira com três unidades em Mato Grosso do Sul, entrou com pedido de uma licença de ampliação e instalação do projeto de biometano da Usina Santa Luzia, situada em Nova Alvorada do Sul. A diretoria esteve reunida ontem (18) com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, o assessor de Investimentos e secretário-executivo de Qualificação Profissional, Esaú Aguiar, e o diretor-presidente do Imasul, André Borges. Pela Atvos participaram do encontro o head de Relações Institucionais, João Pedro Pacheco, o diretor-superintendente Marcelo Fiomari e Leonardo Pacheco.

De acordo com o titular da Semadesc, Jaime Verruck, esse é o segundo projeto em Mato Grosso do Sul de implantação de biometano do setor sucroenergético, a partir de biomassa de cana e vinhaça, com investimento previsto de R$ 350 milhões. A capacidade instalada de produção seria de 28 milhões de metros cúbicos de biometano. MSGás De acordo com o secretário, o Estado já manifestou interesse em adquirir biometano através da própria companhia de gás, a MSGÁS, que lançou um edital de aquisição de biometano. “Eu tenho destacado que o biometano, na verdade, pode ser distribuído na mesma estrutura de gás natural e também ser usado para substituição de veículos a diesel”, afirmou.