Hospital Universitário faz apelo para doação de leite materno

O Hospital Universitário de Campo Grande atende, atualmente, 15 bebês prematuros que necessitam do leite materno. Entretanto, o estoque disponível na unidade deve durar apenas 5 dias. Cada litro alimenta cerca de dez recém-nascidos por dia.

Dessa forma, o hospital apela pela doação do leite materno, que é essencial para recuperação e desenvolvimento saudável do bebê. As mães interessadas podem entrar em contato diretamente com o banco de leite materno para agendar a retirada.

O telefone de contato disponível é o 3345-7 ou 99633-2510, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. A extração pode ser feita diretamente no local e leva aproximadamente 15 minutos.

O banco de leite fica dentro do Hospital Universitário localizado na Avenida Senador Filinto Müler, 355, Vila Ipiranga, Campo Grande.

