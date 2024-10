Idosa morre 18 dias após bater a cabeça em quebra-molas durante viagem em rodovia de Sonora

Uma mulher de 67 anos, que estava a caminho de Campo Grande, faleceu 18 dias após sofrer um acidente ao bater a cabeça no teto do carro ao passar por um quebra-molas em uma rodovia de Sonora, município localizado a 362 quilômetros de Campo Grande. Ela estava internada na Santa Casa de Campo Grande, onde aguardava por uma cirurgia em função dos ferimentos sofridos.

O acidente aconteceu no último dia 11, enquanto a vítima e seu marido seguiam viagem desde Várzea Grande (MT) rumo à Capital de Mato Grosso do Sul. O marido relatou que o veículo “rampou” ao passar pelo quebra-molas, levando a esposa a bater a cabeça contra o teto do carro. Ela foi prontamente socorrida e encaminhada para um hospital em Sonora.

Devido à gravidade dos ferimentos, que incluíam uma fratura na vértebra, a idosa precisou ser transferida no dia seguinte para a Santa Casa de Campo Grande, onde permaneceu em estado delicado enquanto aguardava o procedimento cirúrgico. No entanto, a situação se agravou e ela não resistiu. Seu falecimento foi confirmado no início da noite de terça-feira (29).

