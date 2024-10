PF faz operação em MS contra fraude que filiou Lula ao PL no ano passado

Policiais federais fazem buscas em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (30), como parte de uma operação que investiga a filiação fraudulenta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Partido Liberal, em julho de 2023.

O partido faz oposição ao governo atual e tem entre seus filiados o ex-presidente Jair Bolsonaro. A falsa filiação foi comunicada ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e revertida ainda no ano passado.

A PF não divulgou detalhes sobre o alvo das buscas. Há informações apenas de que um menor de idade é apontado como suspeito, em Fátima do Sul.

Segundo a PF, a apuração até aqui já indicou que não houve uma invasão hacker ao Sistema de Filiação Partidária, mas sim, a inserção de dados falsos nos formulários regulares de filiação.

A Polícia Federal informou ainda que também investiga a atuação de um “funcionário do Partido Liberal” que teria realizado a “etapa de moderação” do cadastro – ou seja, confirmado as informações recebidas no formulário fraudado.

Na época da filiação falsa, o TSE já havia confirmado que a fraude tinha usado a senha de uma advogada do PL para acessar o sistema e inserir o cadastro falso de Lula.

Segundo a PF, o suspeito de fraudar o sistema acessou o formulário digital no site oficial do próprio PL e inseriu diversas informações pessoais de Lula, já durante o atual mandato de presidente.

Ainda de acordo com a PF, os investigados podem responder por invasão de dispositivo informático, falsidade ideológica e falsa identidade.

O inquérito ainda tenta descobrir se os envolvidos cometeram outras fraudes do mesmo tipo, e com qual intenção.

