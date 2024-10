Mulher é presa com 14 kg de maconha no Jardim Noroeste

A DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) prendeu na manhã de ontem (28), uma jovem, de 18 anos, que estava com 14 quilos de maconha escondidos na residência localizada no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Os agentes receberam uma denúncia e foram até a casa da jovem, que é natural do Maranhão. Ao chegarem na residência, foram autorizados a entrarem no imóvel e quando revistaram o quarto da moradora encontraram 14,250 quilos de maconha.

A mulher negou que as drogas eram dela, mas foi presa em flagrante por tráfico de drogas.

Durante o interrogatório na delegacia, ela acabou confessando que morava na casa que não era dela e cuidava do sobrinho de 1 ano de idade. Além disso, a proprietária do imóvel não sabia que tinha envolvimento com drogas, apenas a enteada.

Ainda conforme o relato da jovem, as drogas foram entregues à ela por um homem desconhecido que reside em Goiânia. A mulher afirma que apenas iria guardar o entorpecente, sem receber nada, além de alegar não ser usuária.

Nesta manhã (29), ela passou por audiência de custódia e teve prisão preventiva decretada.

