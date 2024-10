Shopping no Brás pega fogo em SP; não há informações de vítimas

Um incêndio atingiu o Shopping 25 de Março, no Brás, Centro de São Paulo. O fogo teve início por volta das 6h40 desta quarta-feira (30), segundo o Corpo de Bombeiros, e não havia sido controlado até por volta de 8h30 (horário de Brasília).

Pelo menos 22 viaturas da corporação e 65 bombeiros foram ao local para tentar controlar as chamas. Do lado de fora do shopping saía uma fumaça escura de mais de 150 metros de altura. Parte do teto do shopping desabou por volta das 8h.

As causas do fogo ainda não foram esclarecidas pelas autoridades. Lojistas contaram que o shopping ficou sem energia elétrica na tarde de terça (29). Ainda não há confirmação dos bombeiros se há relação entre a falta de luz e o incêndio.

O shopping abre às 5h, mas até a última atualização desta reportagem não havia informações sobre vítimas ou pessoas feridas. Vídeos gravados por lojistas mostram bombeiros civis do shopping pegando mangueiras para tentar apagar as chamas.

