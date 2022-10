Idosa foi agredida e mantida refém no bairro Santa Fé

Uma idosa, de 83 anos, foi agredida e mantida como refém por três homens, na própria casa, na Rua das Garças, Bairro Santa Fé, em Campo Grande. O caso ocorreu na noite desta quinta-feira (27).

Segundo as informações do boletim de ocorrência, os criminosos arrombaram o portão da casa e entraram na residência da vítima por volta das 20h40. A idosa estava sozinha na residência. Quando os homens a encontraram, a derrubaram no chão e taparam a boca para que ela não gritasse.

Os homens exigiam que a vítima entregasse joias e dinheiro. A vítima relatou que os bandidos eram agressivos, ao ponto que deixaram lesões aparentes no corpo dela. Após roubarem os objetos, o trio fugiu do local.

Na Depac Centro (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), a neta da vítima informou que os suspeitos aparentavam ter entre 25 e 30 anos. Eles usavam casacos com gorros, vermelho, preto e as roupas estavam limpas e aparentavam ser novas.

Pelas câmeras de segurança foi possível ver um carro Ford Ka prata rondando o local. Familiares da vítima suspeitam que que os bandidos conheciam o local, uma vez que sabiam os locais exatos da residência que eram monitorados pelas câmeras de segurança.

O caso foi registrado como “roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima” e segue em investigação.

