Novo alerta de tempestade prevê ventania e granizo em MS

A previsão de uma nova tempestade promete aliviar o calor em todo Mato Grosso do Sul. Na manhã de hoje (28), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou dois novos alertas de tempestade com chuvas entre 50 e 100 mm/dia, ventos de até 100 km/h e queda de granizo.

O primeiro alerta de tempestade, de nível laranja, indica chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h para 54 cidades de MS. Há ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Já o alerta amarelo, ou seja, perigo potencial indica chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40-60 km/h para 34 municípios do Estado. Além do baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Para evitar incidentes, o órgão recomenda não se abrigar debaixo de árvores, em casos de rajadas de vento, devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

A partir desta sexta-feira (28), o clima segue em instabilidade, com probabilidade de chuvas de intensidade moderada a localmente forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, principalmente para as regiões centro-sul e oeste do estado.

Após as chuvas, existe a previsão do avanço de uma intensa massa de ar frio entre final do domingo (30) e na segunda-feira (31). Espera-se queda acentuada das temperaturas ao longo da semana, com mínimas entre 5-7°C no sul do estado. Além disso, na próxima semana, a previsão indica baixa probabilidade para ocorrência de geada no extremo sul do estado.

A Cedesc (Coordenadoria Estadual de Defesa Civil) disparou SMS para os números cadastrados no 40199 avisando por meio de alertas o risco de tempestade, corte de energia elétrica, queda de árvores e estragos em plantações.

Entre as cidades em alerta laranja estão: Campo Grande, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Caracol, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul e Glória de Dourados.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

