Após roubar moto, homem morre em troca de tiros com o Choque

Thiago Rodrigues, de 30 anos, foi morto após trocar tiros com o Choque (Batalhão de Polícia Militar do Choque), na madrugada desta sexta-feira (28). Antes do tiroteio, o homem havia realizado um assalto a mão armada e roubado uma motocicleta. O caso aconteceu na região conhecida como invasão da Homex, no Bairro Centro Oeste, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais faziam rondas na região e se depararam com uma motocicleta roubada, modelo Honda Fan, cor vermelha. Ela estava abandonada em frente ao lote da Homex,o que indicava que teria sido abandonada recentemente. Dessa forma, uma equipe do Choque realizou diligências na região.

Após procuras, os policiais conseguiram localizar o suspeito que estava andando na região com uma mochila e um capacete. Após perceber a chegada da equipe, Thiago Rodrigues não obedeceu a ordem de parada e começou a correr.

De acordo com a delegada da Depac/Cepol, Joilce Silveira, o homem, que estava armado, efetudou dois disparos contra os policiais que responderam com três disparos. Um deles acertou Thiago. Ele foi socorrido até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Universitário, mas não resistiu e morreu.

Thiago, que usava tornozeleira eletrônica, tinha algumas passagens por roubo, furto e violência doméstica. No local, foram apreendidos o revólver calibre 38 usado pelo suspeito e o capacete.

Confira mais informações na live:

