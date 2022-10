Além de Campo Grande, confira as cidades que terão passe livre no 2º turno

Eleitores de cinco cidades sul-mato-grossenses poderão se locomover gratuitamente pelos ônibus do transporte coletivo até a sessão eleitoral durante o segundo turno das eleições, marcado para 30 de outubro. As cidades que confirmaram a gratuidade foram Campo Grande, Corumbá, Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã.

Em decisão divulgada no dia 18 de outubro, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, autorizou que prefeituras e empresas concessionárias possam oferecer, voluntariamente e de forma gratuita, serviço de transporte público durante o 2º turno das eleições.

Na Capital, o passe livre passa a valer a partir das 5h da manhã e segue até as 17h59 de domingo. No primeiro turno, realizado no dia 2 de outubro, a frota de ônibus de Campo Grande funcionou com gratuidade, contudo diversos usuários do transporte foram cobrados indevidamente.

Corumbá confirmou na terça-feira (25), que o transporte coletivo terá tarifa zero no domingo entre 5h da manhã até às 18h. Na segunda maior cidade do Estado, Dourados, a passagem será gratuita das 6h às 18h deste domingo.

Em Três Lagoas, a isenção da tarifa foi anunciada ontem (27), com isso, os ônibus estarão disponíveis gratuitamente das 7h às 17h. Já em Ponta Porã a passagem de graça, começar a valer a partir das 6h de domingo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: