Idosa é encontrada morta com sinais de espancamento em área rural de Mundo Novo

Marido é preso por suspeita de feminicídio

Uma mulher de 74 anos foi encontrada morta com sinais evidentes de violência na tarde dessa quinta-feira (30), em uma residência localizada no Porto Isabel, área rural de Mundo Novo, minicípio distante 294 quilômetros de Campo Grande, no sul de Mato Grosso do Sul. A vítima, identificada como Zelita Rodrigues de Souza, apresentava lesões pelo corpo, especialmente na região da nuca, além de estar com parte do cabelo arrancado.

O principal suspeito do crime é o marido da vítima, Vicente Asuncion Vidal Gonzalez, de 41 anos, que foi preso em flagrante no local. Equipes de segurança foram acionadas por volta das 16h, após o Corpo de Bombeiros de Guaíra (PR) receber um pedido de socorro informando sobre uma mulher sem sinais vitais dentro de um imóvel na chamada Estrada do Cascalho.

Policiais militares se deslocaram até o endereço e acionaram a Polícia Civil, que enviou investigadores para acompanhar a ocorrência. Ao chegarem, os agentes encontraram a casa já com isolamento inicial. O próprio companheiro da vítima recebeu a equipe e indicou onde o corpo estava.

Zelita foi localizada em um dos quartos, deitada de costas sobre a cama, em estado de seminudez e com marcas visíveis de agressão. A cena apresentava indícios claros de violência física, incluindo áreas do couro cabeludo expostas devido ao arrancamento de cabelo.

Durante a análise preliminar, os investigadores descartaram a possibilidade de morte natural ainda no local, diante das lesões constatadas. Com base nos vestígios, Vicente foi conduzido imediatamente como principal suspeito.

Em depoimento inicial, o homem afirmou que estava dormindo durante a tarde e que encontrou a esposa já sem vida ao acordar. No entanto, segundo a polícia, ele apresentava sinais de embriaguez no momento da abordagem.

Informações colhidas com vizinhos indicam que o casal mantinha um relacionamento conturbado, marcado por discussões frequentes e consumo de bebida alcoólica nos últimos dias.

Vicente foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo, onde permanece à disposição da Justiça. O caso é investigado como feminicídio e já é o 12º registrado em Mato Grosso do Sul neste ano.

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