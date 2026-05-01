Dupla em moto dispara 14 vezes contra jovem no Alves Pereira; vítima sobrevive e aponta disputa por drogas

Um jovem de 21 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio no fim da tarde de quinta-feira (30), no bairro Alves Pereira, em Campo Grande. De acordo com informações do boletim de ocorrência, dois suspeitos em uma motocicleta pararam próximo à vítima e efetuaram cerca de 14 disparos de arma de fogo.

Mesmo com a intensidade do ataque, o rapaz foi atingido por apenas um tiro, que acertou a coxa esquerda. Após os disparos, ele conseguiu correr em busca de ajuda, enquanto os autores fugiram do local.

Moradores da região prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Universitário. Devido à gravidade do ferimento, o jovem foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde segue sob cuidados médicos.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e, ao chegarem no local do crime, encontraram diversas cápsulas de pistola calibre 9 milímetros, além de vestígios de sangue espalhados pela via.

Em depoimento à polícia, a vítima relatou que o atentado pode estar relacionado a uma desavença recente com outro homem, conhecido pelo apelido de “seis dedos”. Segundo o jovem, o conflito teve início ainda no período em que ambos estavam presos e estaria ligado à disputa por ponto de venda de drogas.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado com uso de arma de fogo e segue sob investigação pelas autoridades policiais.

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