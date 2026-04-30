A ossada humana encontrada em Aquidauana é de uma única pessoa, diz perícia sobre caso de casal desaparecido

A ossada humana encontrada em uma área de mata nas proximidades da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, em Aquidauana, pertence a somente uma pessoa, segundo informações da perícia. Os restos mortais foram localizados ao lado de destroços de uma motocicleta com características semelhantes às do veículo utilizado por Amanda Cristina Galhardo Martins e Aguinaldo de Oliveira da Silva Júnior, desaparecidos desde 2014.

O material recolhido será submetido a exames biológicos para identificação do sexo da vítima e, posteriormente, passará por comparação genética para tentar confirmar a identidade.

A descoberta ocorreu no último dia 21, em uma grota localizada dentro da propriedade rural onde trabalhava Antônio da Silva, homem apontado desde o início das investigações como principal suspeito pelo desaparecimento do casal. Apesar da semelhança entre os indícios encontrados e o caso ocorrido há mais de dez anos, a Polícia Civil afirma que ainda não há confirmação oficial de que os restos mortais pertençam às vítimas.

Além da ossada, os investigadores encontraram partes de uma motocicleta parcialmente enterrada. Conforme análise inicial, os fragmentos seriam compatíveis com uma Honda CG 125 Fan, modelo usado por Amanda, de 16 anos, e Aguinaldo, de 20.

O casal desapareceu em janeiro de 2014, após sair de Anastácio rumo à região de Taboco para visitar familiares. Durante o trajeto, Aguinaldo entrou em contato com a mãe e informou que o pneu da moto havia furado. Ele relatou que retornaria empurrando o veículo, mas os dois desapareceram logo depois.

Na época, familiares, policiais civis e até equipes do Exército Brasileiro participaram das buscas na região. Mesmo após dias de procura, nenhum objeto pessoal, peça de roupa ou sinal do casal havia sido encontrado.

Antônio da Silva, investigado desde o desaparecimento, atualmente está preso por estupro de vulnerável.

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