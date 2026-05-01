Dia do Trabalhador será de calor e tempo seco em MS, com máximas de até 34ºC

Sexta-feira (1º) terá sol, poucas nuves e umidade baixa em diveras regiões do Estado

O feriado do Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira (1º), será marcado por tempo firme e temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul. A previsão indica predomínio de sol ao longo do dia, com variação de nebulosidade, mas sem expectativa de chuva.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a condição é causada pela atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que mantém o tempo estável e mais seco em todo o estado.

Com isso, as temperaturas sobem e podem atingir máximas entre 33°C e 34°C em algumas regiões. Em cidades como Três Lagoas e Paranaíba, os termômetros devem chegar a 33°C e 34°C, respectivamente. Em Campo Grande, a previsão é de mínima de 22°C e máxima de 31°C.

No sul do Estado, Dourados deve registrar temperaturas entre 20°C e 29°C, enquanto Ponta Porã varia entre 22°C e 29°C. Já em Corumbá, no Pantanal, os termômetros podem marcar até 32°C.

Além do calor, a umidade relativa do ar deve ficar baixa, com índices variando entre 20% e 40%, o que exige atenção redobrada com hidratação e exposição prolongada ao sol.

A combinação de tempo seco e temperaturas altas também aumenta o risco de queimadas, cenário comum nesta época do ano.

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