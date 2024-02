Iagro e PMA desmantelam recicladora clandestina de embalagens de agrotóxico

A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) em ação conjunta com a Polícia Militar Ambiental (PMA), desativou na terça-feira (06) recicladora clandestina de embalagens de agrotóxicos na periferia do município de Caarapó.

A ação foi desencadeada em resposta a denúncias sobre atividades ilegais que estavam prejudicando o ambiente e a saúde das pessoas e animais locais. A recicladora clandestina estava realizando a coleta desses materiais de maneira irregular, o que representava um sério risco para a contaminação do solo, da água e para a saúde da população, animais e dos ecossistemas da região.

Operação Conjunta da IAGRO e PMAA desativação desta recicladora clandestina é uma ação estratégica para promoção da conformidade no campo, preservação ambiental e promoção da saúde pública do sul-mato-grossense. A contaminação por agrotóxicos é uma ameaça grave, afetando não apenas o meio ambiente, mas também representando riscos à saúde humana e animal.

O Gerente de Controle e Operações da Iagro, Marco Aurélio Guimarães, destaca a importância de os agricultores terem consciência de sua responsabilidade socioambiental, realizando a devolução correta de embalagens e sobras de agrotóxicos em unidades de recebimentos registradas na Iagro que intensificar os trabalhos de inteligência agropecuária para identificar e aplicar as penalidades cabíveis aos produtores rurais que descumprem a legislação de agrotóxicos e não os utilizam corretamente.

A quantidade estimada de embalagens apreendidas, incluindo embalagens trituradas e novas vazias, totaliza aproximadamente 10 toneladas, evidenciando a magnitude do problema enfrentado pelas autoridades ambientais. A fiança foi arbitrada em R$1,4 mil, com multa da PMA (Polícia Militar Ambiental) de aproximadamente R$ 20 mil e multa da Iagro a partir de R$ 9,8 mil. Posteriormente, poderá ser assinado Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público.

Operação Conjunta da Iagro e PMA as embalagens apreendidas serão encaminhadas para correta destinação junto à Central de Recolhimento de Embalagens de Agrotóxicos, registrada na Iagro, em Dourados.

“Esta operação demonstra o compromisso da Iagro em colaborar com as autoridades competentes para combater práticas ilegais que comprometem o meio ambiente e a saúde pública. Estamos empenhados em garantir a conformidade com as leis e regulamentos relacionados aos agrotóxicos, e continuaremos a trabalhar incansavelmente para proteger nossos recursos naturais e a saúde de nossos cidadãos”, afirmou Daniel Ingold, diretor-presidente da Iagro.

Operações como essa são essenciais para assegurar o cumprimento da legislação ambiental e de defesa sanitária animal e vegetal em vigor no estado de Mato Grosso do Sul. Além disso, tais ações visam coibir práticas ilegais que comprometem a qualidade de vida da população e a integridade dos ecossistemas locais. Na área fiscalizada também foi identificado criação clandestina de galinhas e medidas sanitárias complementares serão adotadas para salvaguardar a saúde da população, especialmente porque o estado do MS mantém sob elevada vigilância a produção de aves visando mitigar os riscos associados à gripe aviária.

Os resultados obtidos por meio desta operação demonstram o compromisso das autoridades competentes em combater atividades ilegais que causam danos ao meio ambiente e à saúde pública. Ao desmantelar essa recicladora clandestina, a operação contribui para a preservação dos recursos naturais e para a promoção de um ambiente mais saudável e seguro para todos os cidadãos de Caarapó e região.

