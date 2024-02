Bolsonaristas de MS afirmam que ações da PF representam perseguição

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro insistem que não há motivos para ações deflagradas

Bolsonaristas falam em perseguição ao ex-presidente, após a Operação da Polícia Federal deflagrada na manhã de ontem que mirou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pessoas próximas a ele, cumprir 33 mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares diversas da prisão, políticos bolsonaristas sul-mato-grossenses se manifestaram sobre a operação.

“A perseguição contra a direita não para. Após uma grande manifestação do presidente Bolsonaro em São Sebastião/SP. A polícia federal acordou nas ruas para cumprir vários mandados contra aliados e apoiadores de Bolsonaro. A “democracia relativa” acordou com fome, mais uma vez”. disse o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL).

O também deputado federal Luiz Ovando (PP) reforçou o discurso da perseguição. “Testemunhamos uma devassa persecutória no Brasil! Militares, políticos, evangélicos, padres – todos que apoiam Bolsonaro enfrentam uma perseguição implacável sob o pretexto da democracia. A destruição dos valores morais e cristãos avança velozmente. A perseguição sem provas concretas ameaça a estabilidade do nosso país. Unidos pela liberdade, é hora de repensar o que realmente importa para o Brasil!”, reforçou o parlamentar.

O presidente do PRTB em Mato Grosso do Sul, ex-deputado Capitão Contar, também se manifestou nas redes sociais em apoio ao ex-presidente Bolsonaro.“É difícil não considerar as questões políticas em ações que miram a direita de forma tão incisiva. Bolsonaro e aliados na mira de operações que ficam mais intensas a cada dia. Dezenas de mandados de busca e apreensão, pedidos de prisão preventiva e mais de 40 medidas cautelares incluindo a apreensão do passaporte de Bolsonaro. A tentativa de destruir a direita é implacável. Força, Bolsonaro. Força para todos nós. Oremos pelo Brasil”, declarou Contar.

Já agora, o ex-deputado Rafael Tavares (PRTB), postou no seu instagram: “A ‘democracia’ acordou com fome hoje…”

O deputado federal Marcos Pollon, presidente do partido de Bolsonaro no MS, publicou, um vídeo do escritor Olavo de Carvalho, já falecido. O filósofo fala sobre momentos da vida em que perdia quase tudo. ”Sobrava somente uma coisa: sobrava Deus. Sobrava esperança do perdão dos meus pecados…

Assembleia

Operação deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (8) foi o assunto dos debates na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Dois parlamentares utilizaram a tribuna para expressar suas opiniões sobre o tema. O deputado estadual Pedro Kemp (PT), 2º secretário da Casa de Leis, foi o primeiro a abordar o assunto. “Hoje vim fazer um registro sobre a operação policial que está sendo feita para dar continuidade às investigações sobre as manifestações de janeiro de 2023, uma tentativa de golpe militar, de destituir a democracia, que não pode ficar impune”, declarou. “Invasão à sede do Poder, e ameaças ao Supremo Tribunal Federal [STF], isso tudo deve ser investigado, e os culpados, punidos. Essas pessoas que atentaram contra a democracia do País têm que responder por seus atos. Hoje as instituições estão funcionando e a PF fazendo sua parte para que nunca mais isso aconteça no Brasil, um regime democrático que precisa ser aperfeiçoado. A pior democracia é melhor que qualquer ditadura. Ditadura nunca mais, golpe militar nunca mais”, exclamou o parlamentar.

Deputado João Henrique (PL) parafraseou sua fala com o que aconteceu ao imperador francês Napoleão Bonaparte e o exército russo, durante a “Campanha Russa”, em 1812, ao falar sobre o tema. “O que vemos hoje é uma espécie de persecução napoleônica, essa difusão dos Poderes onde nós enxergamos uma pessoa condenada no crime do colarinho branco, corrupção ativa e passiva, entre outros crimes, e também vimos um processo de descondenação de quem condenado era. Atualmente quem lavou capitais será beneficiada pela progressão em seis meses, no máximo, enquanto buscam prender alguém que importunou uma baleia”, ressaltou.