Polícia Militar Rodoviária apreende carga de agrotóxico em um veículo em Ponta Porã

A equipe da Base Operacional de Ponta Porã, do BPMRv, apreendeu na tarde desta terça-feira (14/11), carga de agrotóxico em um veículo na MS 164.

Os Policiais Militares realizavam fiscalização de trânsito na MS 164, por volta das 14h00min, quando deram ordem de parada ao veículo Fiat/Uno, porém o condutor não obedeceu, sendo necessário realizar acompanhamento tático até próximo a uma mata, onde condutor veio abandonar o carro às margens da rodovia e evadiu-se.

A equipe da PMR realizou abordagem ao veículo e constatou que em seu interior havia grande quantidade de inseticida, que posteriormente totalizou 310 Kg de agrotóxicos granulado e 150 litros de agrotóxicos transportados em galões.

Diante dos fatos, veículo e entorpecentes foram encaminhados à delegacia. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 478.000,00.

