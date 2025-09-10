Homens são baleados após carro apresentar pane na BR-262

Dois homens, ainda não identificados, foram baleados ao fim da noite dessa terça-feira (9) na BR-262, trecho entre Ribas do Rio Pardo e Campo Grande, depois que o carro em que estavam apresentou pane. Uma idosa, de aproximadamente 70 anos, que viajava no banco traseiro, presenciou toda a ação, mas não foi atingida.

Segundo apurado, o veículo da família, um Volkswagen Parati, apresentou problemas mecânicos. Quando os ocupantes tentavam seguir viagem, outro carro emparelhou e um dos passageiros abriu fogo contra eles.

O motorista foi atingido por um tiro de raspão na cabeça e outro que atravessou sua mandíbula. Já o passageiro também teve a mandíbula ferida e ficou com um projétil alojado no braço direito. Apesar da gravidade, ambos conseguiram dirigir até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Universitário, em Campo Grande, onde receberam atendimento médico e permanecem em estado de saúde estável.

A idosa, embora não tenha sido ferida, ficou bastante abalada e precisou ser amparada. O carro ficou com marcas de sangue e uma perfuração no teto, evidenciando a violência do ataque.

A Polícia Civil abriu investigação para identificar os responsáveis e entender a motivação dos disparos. Equipes da Polícia Científica foram acionadas e a Guarda Civil Metropolitana reforçou a segurança na unidade de saúde.

