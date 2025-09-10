Caminhoneiro morre após tombamento de carreta na BR-262, em Miranda

Um caminhoneiro de 24 anos morreu após o tombamento da carreta que dirigia no km 618 da BR-262, em Miranda, a 208 quilômetros de Campo Grande, na manhã desta terça-feira (10). O corpo da vítima foi encontrado embaixo do veículo e só pôde ser localizado depois da remoção da carreta com auxílio de maquinário pesado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar ao local, constatou que o motorista havia ficado preso sob a estrutura do caminhão.

Equipes da Polícia Civil e da perícia também estiveram presentes. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana para exame necroscópico.

Até a publicação desta reportagem, a identidade do caminhoneiro ainda não havia sido confirmada oficialmente. O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico, e a Polícia Civil segue com os trabalhos de investigação e identificação da vítima.

