Homem baleado após atacar PMs em Campo Grande é liberado com medida de internação compulsória

A Justiça determinou a soltura, sob condições, de um homem de 36 anos que foi baleado na madrugada desta terça-feira (9) depois de avançar contra policiais militares armado com uma faca, no bairro Morada Verde, em Campo Grande. A decisão ocorreu durante audiência de custódia realizada à tarde.

Segundo a Polícia Militar, a equipe havia sido chamada para intervir em uma briga envolvendo o suspeito e seu ex-enteado. O desentendimento teria começado por causa de uma motocicleta. Durante a confusão, o autor, bastante alterado, quebrou móveis da residência, tentou esfaquear o próprio o rapaz e ainda teria ameaçado incendiar o imóvel.

Ao chegarem ao local, os militares ordenaram que o suspeito se rendesse, mas ele ignorou as ordens e partiu para cima dos agentes com a faca em mãos. Para contê-lo, os policiais efetuaram um disparo, atingindo sua perna esquerda.

Na audiência, a Justiça concedeu liberdade provisória, mas impôs medidas restritivas: o homem deverá manter o endereço atualizado e cumprir internação compulsória por 30 dias para avaliação de sua periculosidade. Durante esse período, serão realizados exames médicos para verificar se ele continua representando risco à sociedade.

