Funsat oferece 1,3 mil vagas em Campo Grande nesta quarta-feira

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza 1.373 vagas de emprego em Campo Grande nesta quarta-feira (10). As oportunidades abrangem diferentes áreas, atendendo tanto candidatos com experiência quanto aqueles em busca do primeiro emprego.

Entre as funções que não exigem experiência, estão: ajudante de eletricista, atendente de padaria, montador de andaimes, operador de processo de produção, repositor de mercadorias, servente de obras e vendedor interno.

O atendimento ao público é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585 – Ramal 5800.