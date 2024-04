Empresária é presa por maus-tratos de 560 animais em Campo Grande

Uma mulher, que não teve seu nome divulgado, foi presa na última sexta-feira (19) por maus-tratos a cerca de 560 animais em uma casa que funcionava como ONG (Organização Não Governamental) e estava com alvará vencido desde fevereiro. O caso ocorreu no Bairro Coronel Antonino.

No final da manhã, equipes da Polícia Militar Ambiental foram até o local onde foram encontrados os 560 animais, entre eles cães e gatos. Segundo a guarnição, eles estavam vivendo em situação de maus-tratos e aparentavam estar doentes.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental (PMA), os animais tinham acesso a 10 cômodos da casa, mas alguns deles viviam em gaiolas, outros em coleiras e outros soltos. No local, havia seis funcionários que, de acordo com a proprietária, faziam trabalho voluntário. O Ministério Público do Trabalho (MPT) irá cuidar e analisar a situação.

De acordo com Gabriela Stainle, delegada responsável pelo caso, a autora foi conduzida para a delegacia e se encontra presa em flagrante pelo crime de maus-tratos e passará por audiência de custódia. A

ONG estava com o alvará vencido desde fevereiro deste ano, porém a empresária só teria licença para recolher e dar tratamento para os animais que deveriam ser encaminhados para lar temporário ou abrigo, já que o espaço não comporta o número de cães e gatos encontrados no local

Apesar do ocorrido, os animais permanecerão na residência sob os cuidados de um dos funcionários, pois não há um local adequado para realocá-los. Esse funcionário deverá garantir a limpeza da casa e que os animais recebam tratamento veterinário.

A proprietária foi multada em R$ 280 mil por violações ambientais. O caso está registrado como maus-tratos, podendo resultar em uma pena de 2 a 5 anos de reclusão.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: