Jovem é assassinado a tiros ao lado da namorada em Itaporã

Na noite da última sexta-feira(19), um jovem identificado como Mateus da Silva Louveira, foi assinado a tiros. O crime aconteceu em em Montese, distrito de Itaporã.

O jovem estava na companhia da namorada empurrando uma motocicleta quando foi surpreendido pelos atiradores em um VW Gol.

Mateus foi atingido com pelo menos sete tiros, chegou a ser socorrido pela ambulância, mas não resistiu. A namorada dele não foi ferida. Não há informação sobre a motivação do crime.

Os suspeitos ainda não haviam sido localizados. O caso segue sob investigação policial.

Com Informações do Itaporã News

