Homem tenta matar ex-mulher com facadas e é preso em Apareceida do Taboado

As Polícias Civil e Militar prenderam neste domingo, 27/04, um homem de 26 anos de idade, por feminicídio tentado. Ele tentou matar a ex-mulher com golpes de faca.

Ele foi capturado na Rua Maria Antônia de Jesus, no Bairro Tia Chica I, por equipes a Delegacia de Aparecida do Taboado e da Força Tática. Segundo apurado, por volta das 14 horas, L.F.D.A. foi até a residência de sua ex-companheira, localizada no Jardim Morumbi, pulou a janela do imóvel, adentrou no local, e, de posse de uma faca, desferiu vários golpes contra a vítima de 23 anos de idade, com a intenção de matá-la.

A maioria dos golpes acertou a região do pescoço da vítima, que foi imediatamente socorrida por populares e levada ao Pronto Socorro da cidade. Assim que tomou conhecimento dos fatos, a Polícia Civil iniciou trabalho investigativo com apoio da Polícia Militar, conseguiu localizar e prender o autor em flagrante.

