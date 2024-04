Soldado fica em coma e morre um dia depois de treinamento do exército em MS

Pelo menos outros três soldados foram internados com quadro de desidratação

O comando da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada do Exército Brasileiro divulgou uma nota afirmando que, na manhã do dia 27 de abril de 2024, lamentavelmente, ocorreu o falecimento do Soldado Vinicius Ibanez Riquelme, 19, do 10º Regimento de Cavalaria Mecanizada, de Bela Vista.

Por meio de Nota, foi informado que Vinícius estava participando de um Exercício de Instrução Básica e apresentou sintomas de febre, diarreia e desidratação. No dia 26 de abril, após ser medicado pela equipe de Regimento, e não apresentar melhoras, foi conduzido para o Hospital Municipal de Bela Vista.

Após ser diagnosticado com choque séptico, foi evacuado, emergencialmente, para a Santa Casa de Campo Grande, onde morreu na manhã de sábado.

Foi instaurado um inquérito militar para apurar as circunstâncias dos fatos. Além disso, está sendo prestado todo o apoio psicológico e espiritual aos familiares da vítima.

Quatro soldados precisaram ser levados para o hospital, mas um deles já recebeu alta. Após a morte de Vinícius, mães dos soldados recrutas denunciaram os ‘esforços exaustivos durante os exercícios físicos’ em que os jovens são submetidos durante os treinamentos.

