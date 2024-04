Dia das Mães: 66% dos empresários esperam vender mais, diz Associação Comercial

Levantamento realizado pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) com empresários da Capital revelou que 66% dos entrevistados esperam vender mais no Dia das Mães deste ano em relação a 2023. A comemoração acontecerá no dia 12 de maio, segundo domingo do próximo mês.

Desse percentual, a maioria, ou seja, 29,70%, crê em uma alta de 11% até 20% e 25,74% dos entrevistados avaliam que podem superar as vendas em até 10%. Quase 11% dos empresários estão ainda mais otimistas e acreditam que as vendas serão superiores a 21% quando comparados ao mesmo período do ano passado.

Para 26,3% dos entrevistados, o volume de vendas para a data deve resultar no mesmo patamar de 2023. A pesquisa também revelou que, para 6,93%, a expectativa é de que haja queda nas vendas este ano.

Em relação ao ticket médio dos consumidores, 42,57% dos empresários esperam vender de R$ 101,00 a R$ 200,00. Para 29,70%, o valor do presente será superior a R$ 201,00. Já 18,81% acreditam que o investimento dos clientes deverá ser de R$ 51,00 a R$ 100,00. Apenas 4% acreditam que o valor será de até R$ 50,00.

Pensando em alavancar as vendas, 92% dos respondentes informaram que farão alguma ação nesta data. Facilitar os prazos de pagamento, criação de promoções, ofertas exclusivas e campanhas nas redes sociais são estratégias sinalizadas pelo setor para atrair o público.

O vice-presidente da ACICG, Omar Aukar, explica que o Dia das Mães é uma das datas mais aguardadas pelo comércio e ajuda a impulsionar o faturamento das empresas de vários setores.

“O Dia das Mães é uma data com apelo emocional grande e que por isso traz inúmeras oportunidades comerciais, porque a maioria das pessoas procura presentear. Alguns segmentos acabam se destacando, como moda, calçados, acessórios, perfumaria e floricultura. Mas o setor de serviços também deve faturar com a data, como a área de estética e de alimentação. Muitas famílias saem para celebrar o domingo, o que beneficia muitos restaurantes, por exemplo”, avalia Aukar.

A pesquisa Perspectivas para o Dia das Mães de 2024 foi realizada com 101 empresários dos setores de vestuário, perfumaria, eletrônicos, alimentação, joias, entre outros serviços, entre os meses de março e abril.

Com informações da assessoria ACICG