Criança é resgata pelo Conselho Tutelar em situação de risco em Ponta Porã

Na sexta-feira(26), uma denúncia feita para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Por foi investigada sobre uma criança de 3 anos que estaria em situação de risco em uma residência. De acordo com a denúncia, a casa fica cheia de pessoas utilizando entorpecentes e bebidas alcoólicas na presença da criança.

Após a denúncia e investigação, policiais junto com o Conselho Tutelar, foram até o loca, onde encontraram a casa em condições precárias, com sinais de consumo de drogas e álcool. No interior do imóvel, estava a criança, acompanhada de indivíduos identificados como usuários de drogas.

A criança e os responsáveis foram encaminhados à delegacia para as providências necessárias, sob acompanhamento da conselheira tutelar. A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar e as investigações do caso continuam para garantir o bem-estar da mesma.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.