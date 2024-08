Homem tem bicicleta furtada enquanto voltava do trabalho

Na última sexta-feira (02), um jovem de 21 anos foi derrubado a chutes de sua bicicleta, por uma dupla de bandidos. O caso aconteceu no jardim noroeste.

O homem teve seu bem furtado após sair do trabalho em uma pizzaria. Ele relatou aos policiais, que estava indo para sua casa quando foi surpreendido pelos bandidos que estavam em uma motocicleta.

Os assaltantes deram um chute na bicicleta, o jovem caiu e teve algumas escoriações pelo corpo. Nesse momento o garupa desceu com uma arma na cintura e pediu que entregasse o celular e tirou de forma bruta das mãos da vítima . A dupla fugiu em seguida.

