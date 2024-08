Onze militares são denunciados após morte de soldado em treinamento militar

Após denuncia do MPM (Ministério Público Militar) 11 militares denunciou 11 militares do Exército, entre eles quatro sargentos, dois cabos, um tenente e quatro soldados, pela morte do soldado Vinícius Ibanez Riquelme, 19 anos. O jovem morreu em abril deste ano durante um treinamento militar em Bela Vista. . O laudo necroscópico apontou que o rapaz morreu por realização de exercícios físicos rigorosos.

A denúncia foi realizada pelo promotor da Justiça Militar Mauro José Pinto.O documento relata que a materialidade dos fatos foi comprovada por fotos que mostram as mãos de dois militares queimadas. O texto menciona que os acusados forçaram os recrutas a comer alho e cebola crus, agrediram-nos com galhos de árvores e os obrigaram a rastejar.

Durante a instrução de sindicância, foi revelado que diversas ações praticadas pelos instrutores ultrapassaram os limites da “instrução e abusos no tratamento com os soldados, submetendo alguns deles a situações constrangedoras, inadequadas e não previstas no regulamento militar ou ordem de instrução”.

Ainda de acordo com o documento, testemunhas e os militares relataram que os acusados praticaram os maus-tratos de forma deliberada e consciente, agredindo os recrutas com chutes, privação de alimentação, entre outras ações. Um recruta também foi ridicularizado com um adesivo de “cuidado-frágil” em seu capacete, em alusão à sua orientação sexual.

Sendo assim, foram denunciados o 2º tenente Thiago Mauri Marçal, os 3ºs sargentos Victor Augusto Albuquerque Barros, Gustavo Doré Gonçalves, Arthur Castelani Lopes, Breno Gonçalves Salles. Além dos cabos Lucas Romero Silvestre, Everton Marim Figueiredo e os soldados Luiz Eduardo Coronel Siqueira, Weverton da Silva Dias, Cleison Rodrigues Marinho e Marcos Vinícius Irala dos Santos.

