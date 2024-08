Concurso Público Nacional Unificado: Provas Serão Distribuídas para Mais de 220 Cidades

As provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) começaram a ser distribuídas neste sábado (3), após serem mantidas em segurança desde maio, quando o evento foi adiado. A distribuição será realizada com o apoio dos Correios para mais de 220 cidades, e as provas serão aplicadas no próximo dia 18 de agosto. O transporte das provas contará com a segurança de diversos órgãos, como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência (Abin), secretarias estaduais de Segurança e o Ministério da Justiça.

O coordenador de logística do CPNU, Alexandre Retamal, garantiu a integridade das provas. “Iniciamos a distribuição após três meses de armazenamento seguro. Fizemos um grande esforço para verificar e assegurar que as provas não foram violadas. Agora, estamos começando a distribuição, que ocorrerá nos próximos 15 dias, seguida de uma logística reversa para a correção das provas”, afirmou.

Nesta semana, os cartões de confirmação estarão disponíveis no site da Cesgranrio, permitindo que os candidatos verifiquem o local onde realizarão o exame.

O concurso, apelidado de “Enem dos Concursos”, foi adiado devido às chuvas e enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul em maio. As provas serão aplicadas em 228 municípios e atraíram 2,14 milhões de inscrições. Serão oferecidas 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal. Na ocasião do adiamento, a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, explicou à imprensa que, embora o edital previsse a possibilidade de desastres naturais, o grau de calamidade no Rio Grande do Sul foi excepcional. No estado, dez municípios sediariam o exame, com 80,3 mil candidatos e outras 20 mil pessoas envolvidas na logística do concurso.

