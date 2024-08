União de propósitos por um bem maior, por Dourados e por Bolsonaro, nosso líder”, diz Gianni sobre ser vice-prefeita

Na noite desta sexta-feira (02), Gianni Nogueira, esposa do deputado federal Rodolfo Nogueira afirmou que teve dificuldade de entregar o projeto de ser candidata à Prefeita de Dourados. “Todos os passos que eu dou na minha vida eu coloco o Senhor na frente. O coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Na construção sobre Dourados, eu chorei ao lembrar que há dois meses meu nome foi lançado pelo presidente Bolsonaro e pelo presidente Valdemar como pré-candidata a prefeita de Dourados. Existem planos maiores do que os meus, Dourados é maior do que meus planos”, disse Gianni ao discursar durante convenção partidária da sigla.

A advogada, mãe de três filhos e esposa do deputado também é presidente do PL-Mulher de Dourados. Durante a pré-campanha, Gianni percorreu os bairros da cidade com os pré-candidatos a vereador e salientou a diferença entre ser bolsonarista e ser caroneiro, alegando que muitos não confiaram no projeto do mandatário da sigla. “Quero que vocês lembrem desses 22 que estão aqui, porque eles são de direita, eles são conservadores, eles amam o Brasil, eles amam a cidade de Dourados. Nesses 22 eu confio, eu dou a mão e vou pra cima com eles”, declarou ao fazer menção aos 22 vereadores que tiveram suas candidaturas oficializadas nesta noite.

Ainda sobre os caroneiros, Gianni disse: “Eu preciso que vocês entendam o meu coração, eu tenho um líder que eu respeito, e quando você tem um líder que você respeita, você dá a mão para esse líder, é aí que diferenciamos os bolsonaristas dos caroneiros, porque quando nosso líder pede algo, nós cumprimos e os caroneiros, quando o líder pede, se ofende”, declarou Gianni ao dizer que o seu líder é Jair Messias Bolsonaro.

O candidato a prefeito da coligação PL/PSDB o radialista Marçal Filho esteve presente na convenção. “Marçal, eu fiz um plano de governo, sentei com minha equipe, nós temos uma equipe, nós ficávamos até onze horas da noite planejando Dourados. Nós temos ideias boas para abençoar nossa cidade. Como eu havia prometido, te entrego o plano para que você sonhe com a gente”, afirmou Gianni ao entregar plano de governo nas mãos de Marçal.

Gianni também reforçou pedido do partido e do próprio presidente Bolsonaro a Marçal Filho. “O que o PL e o nosso presidente Bolsonaro pede para você é que você sonhe com a gente e em 2026 nós vamos colocar o homem lá de novo”.

Gianni Nogueira terminou seu discurso dizendo que no dia 01 de janeiro de 2025 ela não abre mão de declarar que Dourados é do Senhor Jesus.

Na noite desta sexta-feira foram oficializadas 22 candidaturas na cidade de Dourados, o segundo maior colégio eleitoral do estado, sendo sete mulheres e 15 homens.

