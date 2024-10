Homem que matou esposa em Campo Grande é preso com arma do crime

O homem de 28 anos suspeito de atirar e matar sua esposa, Lucilene Freitas dos Santos, de 33 anos, na última quinta-feira (10), foi preso na manhã do domingo (13) em Campo Grande. A prisão foi feita no bairro Vila Bosque da Esperança, após uma operação do Batalhão de Choque da Polícia Militar. O crime foi registrado no bairro Jardim Presidente, onde Lucilene foi baleada.

De acordo com as informações obtidas, o autor estava escondido na casa de um primo, de 26 anos, que também foi preso por favorecimento. Com o suspeito, os policiais encontraram o revólver calibre 32 utilizado no crime. Ambos foram encaminhados à delegacia e estão à disposição da Justiça.

O caso foi registrado como feminicídio, porte ilegal de arma de fogo, favorecimento pessoal e favorecimento real. A polícia também investiga a possível participação de outras pessoas no encobrimento do crime.

O crime

Na noite de quinta-feira (10), por volta das 21h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Jardim Presidente. Quando os militares chegaram ao local, Lucilene resgatada caiu no chão do quarto com uma lesão na cabeça, causada por um disparo de arma de fogo. O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram chamados e a vítima foi socorrida e levada para a Santa Casa de Campo Grande.

Segundo o relato da filha do casal, ela estava dormindo no momento do tiro, mas afirmou que seu pai estava junto da mãe momentos antes do tiro. Após o crime, ele fugiu do local e não foi mais visto até ser encontrado pela polícia neste domingo.

Lucilene foi internada em estado grave no Centro de Terapia Intensiva (CTI), mas sofreu um quadro cardiorrespiratório e não resistiu, falecendo horas depois. O caso segue sendo investigado pela Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e pela Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais