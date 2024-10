Semana começa com 4,5 mil vagas de emprego em Mato Grosso do Sul

A semana começa com 4.509 vagas de emprego em Mato Grosso do Sul. Ao todo são 468 funções espalhadas por 35 municípios.

Nos locais também é possível solicitar o seguro-desemprego. Para Campo Grande são 1.492 vagas, Ribas do Rio Pardo 402, Chapadão do Sul 354, Sidrolândia 310, Cassilândia 252, Rio Brilhante 202 e Dourados 164.

As funções mais requisitadas são:

-Auxiliar de linha de produção com 383 vagas;

-Carreteiro com 263 vagas;

-Assistente administrativo com 185 vagas;

-Auxiliar de limpeza com 131 vagas;

-Atendente de lanchonete com 107 vagas;

-Motorista de caminhão com 98 vagas;

-Operador de caixa com 97 vagas;

-Vendedor interno com 86 vagas.

Outras oportunidades podem ser conferidas pela internet.

De acordo com a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) os interessados devem comparecer à respectiva Casa do Trabalhador munidos de RG, CPF e carteira de trabalho.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram