Acidente entre carreta e motocicleta deixa dois mortos em Três Lagoas

Na noite de ontem (13), dois jovens morreram em acidente envolvendo uma motocicleta e carreta, no cruzamento da Avenida Ranulpho Marques Leal com a Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, no Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

As vítimas, Carlos André da Silva, de 19 anos, e José Artur da Silva, de 18, estavam em uma Honda Biz e trafegavam pela Rua Bernadino, quando o condutor da carreta invadiu a preferencial, ocasionando a batida.

O motorista seguia sentido a Brasilândia.

De acordo com informações, assim que o motorista sentiu a batida na lateral do veículo, ele desceu para verificar o que tinha acontecido e se deparou com os dois homens caídos no chão com ferimentos graves.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar estiveram no local, mas as vítimas haviam morrido no no local.

