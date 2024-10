Morre Washington Olivetto, ícone da propaganda brasileira, aos 73 anos

O publicitário Washington Olivetto, um dos maiores nomes da publicidade no Brasil, faleceu no domingo (13), aos 73 anos, no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Olivetto foi internado após complicações em uma cirurgia no pulmão. Ele deixa três filhos: Homero e as irmãs Antônia e Theo.

Washington Olivetto marcou sua trajetória profissional com campanhas publicitárias icônicas que se tornaram parte da cultura popular brasileira. Entre elas, destacam-se o “Garoto Bombril”, com o ator Carlos Moreno, que apareceu no ar por décadas, e o comercial “Primeiro Sutiã”, de Valisère, conhecido por sua sensibilidade e criatividade, sendo uma das peças mais premiadas da história da propaganda.

Ao longo de sua carreira, Olivetto foi pioneiro na transformação da publicidade brasileira, misturando humor, emoção e inovação em suas campanhas. Sua habilidade única de conectar produtos e marcas ao público de forma envolvente e inesquecível o tornou uma referência no setor.

Além de sua atuação na propaganda tradicional, Olivetto também teve forte influência no marketing esportivo. Ele foi um dos responsáveis ​​por criar a identidade da Democracia Corinthiana, movimento liderado por jogadores como Sócrates e Casagrande, que defende maior participação dos atletas nas decisões do clube. Esse movimento, que marcou a história do futebol brasileiro, também se destacou como um símbolo de resistência política nos anos finais da ditadura militar.

Internacionalmente, Olivetto conquistou reconhecimento e prestígio, acumulando prêmios em festivais publicitários de renome, como o Grand Prix e o Leão de Ouro em Cannes. Sua visão inovadora e talento criativo elevaram a propaganda brasileira ao cenário global, proporcionando inspiração para novas gerações de publicitários.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais