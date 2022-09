Homem sequestra crianças após mãe não aceitar sair com ele

Um homem foi levado até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) após sequestrar duas crianças de dentro de casa. O caso ocorreu no bairro Conjunto Residencial Mata do Jacinto na madrugada de quarta-feira (08).

De acordo o boletim de ocorrência, a polícia se deslocou até o local após uma denúncia de abandono de incapaz. O denunciante disse as agentes que estava passando por uma rua quando visualizou duas crianças na frente da residência de uma conhecida, que seria mãe das crianças. Ele tentou ligar para ela mas não houve retorno.

O homem então teria pegado as duas crianças, uma de três e outra de aproximadamente um ano, e levado para a casa de sua mãe, realizando de lá a ligação para a polícia. Na hora em que estava conversando com os agentes, o suspeito começou a entrar em contradição várias vezes e após um descuido, mostrou uma mensagem que havia enviado para a mãe das vítimas, dizendo que estava com os dois filhos da mesma.

Indagado do porque ter levado as crianças, o homem disse que quem estava errada era a mãe, por ter deixados os menores sem supervisão na frente da residência.

A polícia então foi até a casa da mãe das crianças e a mulher disse conhecer o homem a pouco tempo e que um tempo antes ele havia ido até sua casa para convida-la para sair. Ela rejeitou o pedido, alegando que tinha crianças pequenas para cuidar. Para tentar despistar o homem, a mãe foi até a casa de uma amiga, fingindo que ia se arrumar.

Uma amiga da vítima prestou depoimento e disse que estava na casa para cuidar da crianças caso o homem voltasse, para informar que a amiga não estava. O suspeito mesmo assim voltou e, quando percebeu que a mãe das vítimas não estava em casa, forçou a porta da frente até abri-la, tendo acesso as crianças. A amiga ao ver que as crianças estavam sendo levadas, ligou rapidamente para a mãe.

Já em sua própria casa, o suspeito ligou para a mulher e disse “se você quiser seus filhos, eles estão comigo”. Desesperada ela chamou a polícia dizendo que os filhos foram sequestrados. A vítima não pode ser ouvida em declarações porque estava com duas crianças pequenas, com dificuldade do momento. O homem foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro e caso foi registrado como subtração de incapaz.

