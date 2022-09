PMA autua mulher por manter três papagaios e um tucano ilegalmente em cativeiro

Uma mulher de 57 anos foi autuada em R$ 15,5 mil por manter quatro aves silvestres ilegalmente em sua residência no centro de Batayporã. Eram três papagaios e um tucano. Eles estavam presos em gaiolas.

A Polícia recebeu a denuncia anônima de que uma mulher estava mantendo aves em cativeiro. Ao chegar no local, a equipe pode confirmar as acusações.

A infratora (57) alegou que possuía as aves há mais de 15 anos. Ela foi encaminhada, juntamente com os animais e gaiolas apreendidos, à Delegacia de Polícia Civil de Batayporã e responderá pelo crime ambiental de manter aves silvestres ilegalmente em cativeiro e, se condenada, poderá pegar pena de seis meses a um ano de detenção. Ela também foi autuada administrativamente e foi multada em R$ 15,5 mil.

Ressalta-se que Batayporã está dentro da região do tráfico de animais silvestres, que acontece principalmente com papagaios. Dessa forma, a Polícia Militar Ambiental reforça que manter aves em cativeiro pode incentivar a aumento no caso de tráficos de animais. Portanto, a Lei de Crimes Ambientais prevê as mesmas penas para quem cria ilegalmente e para o traficante.

Desde agosto, até dezembro, a PMA tem realizado todos os anos a operação Bocaiúva de prevenção e repressão ao tráfico naquela região, especialmente cuidando dos ninhos, para que os traficantes não consigam retirar os filhotes.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.